© TikTok / @deutschetelekom Die Deutsche Telekom zählt zu den Unternehmen, die das TikTok Game verstanden haben

Zu Beginn dieser Woche hat TikTok in einem großen Recap auf das Jahr 2021 zurückgeblickt und die Highlights der Kurzvideoplattform herausgestellt. Nie wurde dort so viel gepostet, kommentiert und geteilt wie aktuell, mehr als eine Milliarde Menschen nutzen die App mindestens monatlich. Wir zeigen, welche Marken, Creators und Trends in Deutschland 2021 besonders erfolgreich waren und welche Marketingstrategien sich daraus ableiten lassen.