In diesem Jahr wurde Microsoft bei den Cannes Lions als "Creative Marketer of the Year", also als Kunde des Jahres ausgezeichnet. Gewürdigt wird der Tech-Gigant dabei vor allem für seine zahlreichen Kreativpreise in den vergangenen zwei Jahren und Arbeiten wie "X-Box: Changing the Game", "Make What‘s Next" und die Tombraider-X-Box-Kampagne "Survival Billboard". Doch neben den Erfolgen hat die Marke Microsoft auch einige Baustellen zu bewältigen.