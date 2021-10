Sein Name ist Frankie, er ist ein Velociraptor - und seit einigen Tagen bei Twitter zu finden . Von dort aus rüttelt das Urzeit-Tier die Menschen auf. Seine Botschaft: Wählt nicht die Auslöschung. Kernelement der der Kampagne ist ein Video, in dem Frankie vor der UN Vollversammlung spricht und die Anwesenden warnt, nicht den eigenen Untergang zu forcieren.

Was das Video so charmant und eindringlich macht: Frankie argumentiert durchaus überzeugend, ohne dabei zu sehr den Zeigefinger zu heben - was nicht nur daran liegt, dass er an seiner Klaue ohnehin nur Krallen hat. Er belässt es nicht nur bei Warnungen, sondern spricht auch Ermutigungen aus. Die Menschheit kann es schaffen, die Klimakatastrophe abzuwenden, redet er den Führern der Länder dieser Welt ins Gewissen. Die aktuelle Situation mit dem Abflauen der Pandemie sei ein optimaler Zeitpunkt, um die eigenen Anstrengungen zu intensivieren. Und selbst Humor bringt Frankie in seiner Rede unter, als es um Analogien zwischen Menschen und Dinosauriern geht ("Wir hatten wenigstens einen Asteroiden").Bei der Aktivierung der Kampagne setzt das UNDP voll auf die sozialen Netzwerke. Nicht nur die rund 1,5 Millionen Facebook-Fans der Organisation werden mit dem Video versorgt, sondern auch die Twitter-Community, die in etwa genauso groß ist. Hinzu kommen Youtube und Instagram. Auch eine Microsite gibt es, wo bislang allerdings nur das Video von Frankies Rede zu sehen ist. ire