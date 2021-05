So großartig kann Werbung für New Work sein

© Upwork Upwork setzt auf epische Bilder

Wenn die Corona-Krise ein Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass sich mobiles Arbeiten und Home Office in Zeiten von Pandemie und Lockdowns endlich etabliert hat. Einer der Profiteure ist die US-Plattform Upwork, die Millionen von Freelancern an Unternehmen vermittelt. In seiner ersten großen Markenkampagne zeigt das Unternehmen jetzt auf genauso anschauliche wie berührende Art und Weise, welche positiven und lebensverändernden Auswirkungen New Work haben kann. Die dritte Ausgabe unserer wöchentlichen Kreativkolumne CRAZY SEXY COOL.