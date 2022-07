© Amazon Books Atemberaubende Bilder in 60 Sekunden: Der Amazon-Books-Film "The Reading Feeling Awaits"

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Bücher ihre Leserinnen und Leser nicht selten in fantastische Traumwelten entführen. So cineastisch und beeindruckend wie in dem neuen Werbefilm von Amazon Books wurde der Zauber des Lesens aber bislang selten eingefangen. Die Kreation des 60-Sekünders übernahm Droga5 in London.