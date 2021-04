© Aviation Gin Aviation Gin feiert seinen neuen Markensprecher LeVar Burton

Werbung, die unterhaltsam, produktrelevant und nah am Zeitgeist ist? Das kann derzeit niemand so gut wie Schauspieler Ryan Reynolds. Und deshalb steckt der "Deadpool"-Star auch hinter dem ersten Kreativ-Highlight für die neue HORIZONT-Online-Kolumne CRAZY SEXY COOL. Mit seiner eigenen Werbeagentur Maximum Efforts Marketing liefert er aktuell den Beweis, dass Werbung problemlos Botschaften liefern kann, die eine echte Hommage an die Fankultur sind, ohne die Identität der beworbenen Marke in den Hintergrund zu rücken.