© DHL Ein Paketzusteller der DHL gerät in dem Film auf ungewöhnliche Weise in eine packende Verfolgungsjagd

Am 30. September ist es endlich soweit: Dann startet mit fast zweijähriger Verspätung der neue James-Bond-Film "No Time To Die" (deutscher Titel: "Keine Zeit zu sterben") in den Kinos. Mit dabei ist auch wieder die DHL, die bereits seit 2006 und insgesamt fünf 007-Blockbustern Logistikpartner des Kult-Franchise ist. So crazy, sexy und cool wie in diesem Jahr hat das Unternehmen die Markenkooperation und seine "License to Deliver" allerdings noch nie beworben.