Ein bisschen agieren die beiden Crash-Test-Dummies Tommy und Fred schon wie ein altes Ehepaar. Tommy stichelt ein bisschen und freut sich über Innovationen wie die Sprachassistentin im Fahrzeug. Fred dagegen grantelt und kämpft mit der Langeweile in seinem Job, die sich durch die Sicherheit der Modelle ergeben. Die Dialoge im Sitcom-Stil tragen die nächsten beiden Folgen der Crash Tales vonMit der kleinen Webserie, die unter anderem aufund auf Instagram zu sehen ist, will der Stuttgarter Premiumautobauer das Thema Fahrzeugsicherheit anders als gewohnt transportieren, auch wenn am Ende immer ein Auto gegen die Wand kracht. Tröge Themen können durchaus lustig sein, wenn man sich richtig erzählt.Dafür ist dieverantwortlich. Die Autorinnen und Autoren haben für die erste fiktionale Serie der Sternmarkenach den Prinzipien der seriellen Fiction-Production gearbeitet. Dabei entwickeln sich die beiden animierten Crash-Test-Dummies weiter. Sie tragen die Serie und machen neugierig, wie es im Leben der beiden Puppen weitergeht. Tommy legt die Rolle des schüchternen Frischlings aus Folge 1 zunehmend ab, während Fred weiter nörgeln darf und sich ein bisschen um seinen Job fürchtet.Aber das braucht er eigentlich gar nicht. Dazu ist Sicherheit Mercedes als ein Kernwert der Marke viel zu wichtig. Und ganz nebenbei gibt es noch eine weitere Folge, und wenn die Werte der Serie stimmen, vielleicht ja eine zweite Staffel. Lustig wäre das in jedem Fall. mir