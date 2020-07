Tommy und Fred, die beiden Crash-Test-Dummies von, sind wieder da. Die vierte Folge der kleinen Webserie "Crash Tales" zeigt eine neue Seite der beiden Helden. Im Technologiezentrum für Fahrzeugsicherheit in Stuttgart-Sindelfingen - eines der modernsten Einrichtungen seiner Art, so die Eigen-Werbung - entpuppen die beiden sich als gnadenlose Headbanger. Ausgerechnet der nörgelnde und nicht gerade fortschrittlich eingestellte Fred entpuppt sich dabei als regelrechter Hardrock-Fan.Die Musik der harten Gitarrenklänge ist dabei allerdings nur der Mittel zum Zweck. Im Mittelpunkt der rund einminütigen Geschichte steht erneut, wie sicher Insassen in einem Mercedes-Modell unterwegs sein können. Doch der Stuttgarter Premiumautobauer nutzt auch die Chance, ganz nebenbei erneut die virtuelle Sprachsteuerung zu promoten. Um Hardrock im Auto erklingen zu lassen, braucht jedenfalls niemandund Co. Ein einfacher Satz mit "Hey Mercedes" genügt.Für die Erzählung, die unter anderem aufund aufzu sehen ist, ist konzeptionell wieder dieverantwortlich. Produziert hat das fiktionale Serienformat. mir