© Burger King Die neuen Uniformen der Mitarberter

Auch Burger King hat sich fürs neue Jahr offensichtlich einen guten Vorsatz vorgenommen und präsentiert eine neue Corporate Identity, die ab sofort weltweit gilt. Der neue reduziertere Look soll über seine Retro-Elemente auch stärkere Assoziationen an die Markentradition des Unternehmens entfachen. Gleichzeitig will Burger King auch an seiner Qualitätspositionierung feilen und verzichtet ab Februar weltweit auf Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und künstliche Aromen in seinen Produkten.