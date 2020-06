© Bundesregierung

Mit griffigen Slogans werben Anzeigenmotive für die Corona-Warn-App

Laut einem Informationspapier, das HORIZONT vorliegt, soll die Kampagne sowohl Menschen erreichen, die der App wohlwollend gegenüberstehen, als auch auf die Bedenken der Skeptiker eingehen. Alle Werbemittel sollen auf möglichst kurzem Weg zum Download führen.Die Kampagne wird auf allen relevanten Kanälen geschaltet. In Magazinen und Tageszeitungen laufen acht Anzeigenmotive mit Slogans wie „Hilft. Wenn du mitmachst.“, „Sagt Bescheid, wenn’s ernst wird“ und „Wird mit jedem Nutzer nützlicher.“ sowie Advertorials. Im Fernsehen und im Internet werden ein Kampagnen- und ein Erklärfilm zu sehen sein, zusätzlich erscheinen im Netz zielgruppenspezifische Onlinebanner. Hinzu kommen Radiospots und Out-of-Home-Motive.Unter dem Hashtag #ichapp werden die Aktivitäten in den sozialen Medien gebündelt, in die auch Influencer und Prominente eingebunden sind. Neben den klassischen Formaten gibt es einen Baukasten mit unterschiedlichen Paketen für Unterstützer und Multiplikatoren der Kampagne.Das Design der App und die begleitende Kampagne wurden von der Agentur Zum Goldenen Hirschen in Berlin konzipiert, mit der die Bundesregierung regelmäßig zusammenarbeitet. Die App wird offiziell morgen Vormittag vorgestellt.