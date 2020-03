Corona-Update: Shoppen in Zeiten der Kontaktsperre

Keine Frage für Olaf Kolbrück: E-Commerce wird deutlich zulegen, aber bei vielen Bestellungen muss man sich aufgrund der Ausnahmesituation in Geduld üben. "Same Day delivery" kriegt selbst Amazon derzeit nicht hin. Trotzdem oder gerade deswegen wird Amazon einer der Gewinner der derzeitigen globalen Krise sein, prognostiziert Kolbrück. In "Corona Update" befragt HORIZONT künftig regelmäßig Experten in Videochats zu wichtigen Branchenthemen rund um die Corona-Krise - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt.