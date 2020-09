So haben sich die Mediengattungen im vergangenen halben Jahr entwickelt

© iXimus/Pixabay Während der Corona-Pandemie zeigte die Kurve der meisten Medien nach unten

Die Corona-Pandemie hat Deutschland nun schon seit sechs Monaten im Griff - und damit auch den Werbemarkt. Wie groß das Minus am Ende des Jahres sein wird - denn dass der Werbemarkt schrumpfen wird, gilt als sicher - kann niemand genau sagen. Was man allerdings bereits weiß, ist die Höhe der Einbußen, die die einzelnen Mediengattungen während der Corona-Krise hinnehmen mussten. Ein Blick in die Nielsen-Bilanz.