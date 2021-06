So hat sich das Denken der Deutschen über Digitalwerbung verändert

© Firmbee/Pixabay In der Pandemie nutzen die Deutschen ihre Smartphones noch häufiger als zuvor

Die Corona-Krise hat die Marketingwelt gehörig durcheinandergewirbelt und sie vor viele Herausforderungen gestellt. Jetzt, wo das Ende der Pandemie absehbar scheint, stellt sich die Frage: Was wird danach anders sein als vorher, welche Veränderungen bleiben bestehen? Unruly hat in einer Studie jetzt Antworten darauf gefunden. Das Kernergebnis: Digitale Werbung ist einflussreicher als je zuvor - und das bleibt auch nach Corona so.