Von der Jogginghose bis zum Geschirrspüler: Die Pandemie hat nicht nur darauf Einfluss genommen, wie wir einkaufen, sondern auch was. Für seinen Corona Shopping Report hat Ebay Ads die allgemeinen Verkaufszahlen des Online-Marktplatzes in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 unter die Lupe genommen und mit denen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 verglichen.

© Ebay Ads

Das Ergebnis: Die Kundinnen und Kunden kauften vermehrt Produkte, in denen die Suchworte "Wohlfühl" oder "Kuschel" enthalten waren. Im Vergleich zu 2019 haben diese Artikel ein Verkaufsplus von 198 beziehungsweise 50 Prozent erzielt. Dazu zählt aber nicht nur gemütliche Kleidung wie beispielsweise Jogginganzüge (+173 Prozent). Auch der Absatz an Heimtechnik-Geräten wie Smart-Home-Lichtschalter, die das eigene Zuhause komfortabler machen, hat um starke 1008 Prozent zugenommen.Wenig überraschend ließ sich zudem eine vermehrte Nachfrage nach Equipment für das eigene Homeoffice verzeichnen: Der Verkauf von PC-Lichtern legte hierbei um 1019 Prozent zu, der von hochauflösenden Webcams um 109 Prozent. Offensichtlich ging es Kundinnen oder Kunden bei der Produktwahl darum, ihren Alltag während der Pandemie zu vereinfachen oder die eigenen vier Wände zu verschönern.Insgesamt zeigen sich nach zwei Jahren Pandemie deutliche Veränderungen, sagt, Head of Brand Partnerships bei Ebay Ads Deutschland. "Vor allem das individuelle Wohlbefinden und das Thema Nachhaltigkeit sind als entscheidende Einkaufskriterien über alle Produktkategorien hinweg verstärkt in den Fokus gerückt." Für Handel und Industrie gelte daher, sich flexibel auf das veränderte Konsumentenverhalten des Green Happiness Shopping einzustellen, um ihre Zielgruppen erfolgreich zu adressieren.Inwiefern das Thema Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung während der Pandemie eine signifikante Rolle spielte, verrät ein Blick auf die Zahlen: Laut Shopping Report haben Produkte, die fair gehandelt (+270 Prozent), recyclebar (+315 Prozent) oder ressourcenschonend (+536 Prozent) sind, massiv an Popularität gewonnen. Der Absatz von Artikeln ohne Mikroplastik erzielte während der Pandemiejahre sogar ein Wachstum von 2497 Prozent im Vergleich zu 2019.