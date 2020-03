Wie kommen Unternehmen und Agenturen, die aufgrund der Corona-Krise von Schließungen oder Umsatzeinbußen betroffen sind, schnell und unbürokratisch an Kredite, Direkt-Zahlungen und Kurzarbeitergeld?Damit beschäftigt sich der Digital Talk am Montag, 30. März, ab 11 UhrDie Sprecher analysieren die genauen Inhalte, ordnen ein und geben Rat für Agenturen und Einzelunternehmer. Außerdem geht der Digital Talk auch auf die Maßnahmenpakete der EZB ein.Sprecher der Veranstaltung sind Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank; Jörg Kukies, Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen; Uwe Lueken, Partner, Bird & Bird LLP, und Markus Merzbach, Abteilungsleiter, KfW. Durch das Programm führen Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro Finance Group und Hanno Bender, Ressortleiter Recht und Politik der Lebensmittel Zeitung.Der Digital Talk beginnt um 11 Uhr am Montag, 30.3. Weitere Infos und Anmeldung gibt es hier.