"Nach den Ereignissen der letzten Tage müssen wir uns nun endgültig der Realität stellen: Ein OMR Festival, so wie wir es kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben können. Gesundheitliche Bedenken gehen vor. Die Absage erfolgt schweren Herzens, ist im Moment aber sicherlich die einzig richtige Entscheidung", sagt Westermeyer in einer Mitteilung.Für die OMR ist die Absage ein schwerer Schlag: Etwas mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes fällt auf das Event. Im Interview vor einer Woche hatte Westermeyer betont , dass das Unternehmen "noch nicht perfekt diversifiziert"sei, "aber gut genug, um keine unverhältnismäßigen Risiken eingehen zu müssen." Westermeyer weiter: "Unser Seminar- und Podcast-Geschäft hilft uns da sehr." Eigentlich hatten die OMR-Macher mit 60.000 Teilnehmern geplant – damit wären die Rockstars der mit Abstand größte Digital-Event in Deutschland.Nachholen werde man die Konferenz nicht, sagt Westermeyer. Sie wird ersatzlos gestrichen. "Wir werden uns aber so manches einfallen lassen, um in gewohnter OMR Manier zu überraschen und freuen uns schon jetzt auf ein umso tolleres, größeres und begeisterndes OMR Festival am 4. und 5. Mai 2021", so der OMR-Gründer.Die OMR-Absage dürfte Signalwirkung auf andere geplante Veranstaltungen in Hamburg haben, zumal dort Veranstaltungen über 1000 Personen bis Ende April ohnehin untersagt sind. Im Mai soll in der Hansestadt das ADC-Festival sowie im Juni der Digital Kindergarten über die Bühne gehen. Sie finden - Stand jetzt - statt. Gestern hatte die d3con angekündigt, ihre Internet-Konferenz auf den 24. und 25. November zu verschieben. vs/ron