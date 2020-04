E.ON - #LetsKeepUsAllPowered

Der emotional inszenierte 60-Sekünder zeigt die Bilder, die die allermeisten Menschen aktuell in ihrem Alltag beschäftigen: Leere Städte und Einstellungen aus dem Home Office mit Kind sind genauso zu sehen wie Menschen mit Schutzmasken, Schlangen in Supermärkten und medizinisches Personal in den Krankenhäusern. Eines eint dabei alle Schauplätze: Überall wird Energie und Strom gebraucht. Und genau da kommt die ermutigende Botschaft von E.ON ins Spiel: "You'll need all your power these days. We'll give you ours."Der Film wurde vonrealisiert und kommt in allen europäischen Märkten zum Einsatz. In den sozialen Netzwerken verbreitet das Unternehmen den Clip mit dem Hashtag #LetsKeepUsAllPowered. Laut der Agentur wurde der Film komplett in nur 48 Stunden umgesetzt - von Konzept und Abstimmung, über die Realisiation bis hin zum Roll-out. Einen Außendreh gab es wegen der Corona-Pandemie freilich nicht. tt