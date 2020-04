© About You

About You bietet alle seine Alltagsmasken zum Selbstkostenpreis an

Uns war es wichtig, direkt von Anfang an ein großes sowie vielfältiges Sortiment an Alltagsmasken bereit zu stellen, bei dem für jeden unserer KundInnen etwas dabei ist. So ermöglichen wir es unseren KundInnen, sich auch während der Maskenpflicht durch dieses neue Mode-Accessoire frei auszudrücken", sagt, Mitgründer und Co-CEO von About You. "Wir freuen uns, dass wir dabei auch unser Versprechen einlösen konnten, die Masken - egal, ob schlicht oder modisch - zum Selbstkostenpreis anzubieten und so einen fairen sowie günstigen Zugang zu Alltagsmasken zu sichern".

In puncto Selbstkostenpreis bietet der Händler vollständige Transparenz und ermöglicht den Kunden Einsicht in die Preiszusammensetzung der Masken. "Wir wollen zeigen, dass wir es ernst meinen und unseren Beitrag zum gesundheitsbezogenen und achtsamen Umgang mit sich und anderen leisten - und gleichzeitig dem Krisen-Wucher eine klare Absage erteilen", betont CEO. Beworben werden die Masken auf der About-You-Webseite sowie in Social Media.

Neben dem großflächigen Verkauf plant About You zudem, Alltagsmasken zu spenden. Dazu laufen bereits Gespräche mit Non-Profit-Organisationen, die Masken an Bedürftige verteilen. Nach dem Launch der Masken-Kategorie im DACH-Markt will das Unternehmen den international Verkauf der Masken Anfang Mai ausrollen. Das ambitionierte Ziel: das größte und vielfältigste Angebot an Alltagsmasken in Europa anzubieten. tt