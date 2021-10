Die Zahlen sind beeindruckend: 42 Prozent der Befragten, die schon vor der Pandemie E-Sports konsumiert haben, haben ihren Konsum während der Corona-Einschränkungen hochgefahren. Hinzu kommen zahlreiche neue Fans: Allein in Deutschland gaben 52 Prozent der E-Sport-Zuschauer an, das erste Mal während der Pandemie eingeschaltet zu haben. In anderen Ländern seien diese Zuwachsraten ähnlich hoch. Unter den E-Sports-Neulingen befanden sich demnach viele Frauen. Laut Deloitte ist die Anzahl an E-Sport-Konsumentinnen aktuell rund 2,4 Mal so hoch ist wie vor der Pandemie.Dem Boom im Digitalen standen der Stillstand des Event-Business sowie die schwierige wirtschaftliche Lage bei Partnern und Sponsoren aufgrund der Pandemie gegenüber. Deswegen müsse sich erst noch zeigen, wie nachhaltig die Entwicklung im E-Sport mittel- und langfristig sei, so, Senior Manager der Sport Business Gruppe von Deloitte. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche sind ambivalent. Manche Bereiche, wie beispielsweise die Ligen, stehen überwiegend gut da, während die Event-Sparte natürlich deutliche Verluste hinnehmen musste."Ein Problem bei der Monetarisierung ist, dass weite Teile der Zielgruppe eher Gelegenheitskäufer denn regelmäßige Konsument_innen sind. So hat zwar jeder Fünfte der Befragten schon einmal Geld für E-Sport ausgegeben. Doch nur etwa ein Drittel, die schon einmal gezahlt haben, hat selbst noch nie E-Sport konsumiert, sondern Geschenke gekauft oder einfach etwas Neues ausprobiert. Die Chance, aus dieser relativ großen Gruppe regelmäßig zahlende Konsumenten zu machen, sei eher gering, folgert man bei Deloitte.Am meisten Potenzial liegt den Marktforschern zufolge nach wie vor im Sponsoring, wo aktuell die Hälfte der Erlöse im E-Sport erzielt werden. Im Streaming-Bereich ist die Lage ebenfalls zwiespältig. Zwar gibt es mit Twitch und Youtube Gaming - den beiden beliebtesten Anlaufstellen von E-Sports-Fans - zwar große, reichweitenstarke Angebote. Diese lieferten aber nach wie vor sehr viel Free-Content. Daher dürfte für die Branche schwierig werden, in naher Zukunft aus Zuschauern, die kostenlose Inhalte gewöhnt sind, zahlende Fans zu machen, so das Fazit der Deloitte-Experten.Doch das Potenzial dafür ist grundsätzlich da. So weiß man bei Deloitte, dass E-Sport-Zuschauer im Schnitt jung, gut ausgebildet, mit digitalen Medien aufgewachsen und werteorientiert sind - und sie verfügen über ein eher hohes Einkommen. Auch das oft geäußerte Bild vom sehr jungen E-Sports-Fan stimmt nur bedingt. So sei die Generation der Millennials (26 bis 40 Jahre) unter den E-Sport-Zuschauern am stärksten vertreten. Diese Personengruppe verfügt in der Regel über eigenes Einkommen.Um die die größten Herausforderungen danzugehen, sollte die Branche nachhaltige und langfrsitig angelegte Partnerschaften mit Sponsoren und Investoren aufbauen, rät man bei Deloitte. Ebenso wichtig sei die Diversifizierung von Umsatzströmen, um die Branche für turbulente Zeiten abzusichern. Gezielte Förderung könne zudem durch die Politik erfolgen, in der man sich mit dem Phänomen E-Sports nach wie vor häufig schwertut. Zudem sei es für die Branche wichtig, das Gras in ihrem Bereich wachsen zu hören und Trends früh zu erkennen und entsprechend zu adressieren."Die E-Sport-Branche ist jung, dynamisch, konsumentenorientiert – das sind gute Voraussetzungen, um zeitnah wieder an den Wachstumskurs vor COVID-19 anzuknüpfen", so Lachmann. "Das Potenzial der Branche ist noch lange nicht erschlossen, auch wenn die Monetarisierung von Inhalten weiterhin ein schwieriges Thema ist. Nun sollten nachhaltige Strukturen im noch jungen E-Sport-Ökosystem geschaffen werden, die für mehr Resilienz und somit auch für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sorgen." ire