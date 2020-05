Ego-Tivity: Auf die neue "Ich-Zeit" der Konsumenten eingehen

für Marken aus den Bereichen Food, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Sport/Outdoor, Verlage/Medien, Beauty sowie IT/Computer interessant.

New Solidarity: Helfer unterstützen und Helden feiern

38 Prozent der Befragten zudem für andere einkaufen oder von anderen versorgt werden. Marken, die auf diesen Verhaltenstyp abzielen, können in ihrer Kommunikation beispielsweise Helfer-Netzwerke und -Initiativen unterstützen und mit Kampagnen positives oder heldenhaftes Verhalten in der Krise feiern. Geeignete Branchen zur Ansprache des Typs "New Solidarity" sind Finanzdienstleistungen, Bio-Produkte, Retail, Automobil, Luxus und Reisen.

Eventification: Mit eigenen Challenges und Entertainment-Events punkten

#museumfromhome oder #playaparttogether. Allein die #klopapierchallenge von Fußballprofis und anderen Sportstars hat bis heute etwa 5,3 Millionen Views auf TikTok und 8 Millionen Klicks auf Youtube generiert. Für Werbungtreibende bietet sich hier die Chance, eigene gebrandete Entertainment-Events zu entwickeln, bei denen die Konsumenten zusätzlich zur Unterhaltung die jeweilige Markenwelt erleben können. Der "Eventification"-Typ ist als Zielgruppe vor allem für Marken aus Fun & Games, Telekommunikation, FMCG, Kosmetik, Musik/Entertainment, Mode und Sport relevant.

Binge-Capism: Auf kostenlosen Content und weitere Möglichkeiten zur Ablenkung setzen

Mehr zum Thema Bedürfnisstudie von Point Blank und Grabarz JMP 5 Innovationsfelder für die Post-Corona-Ära Der angeordnete Lockdown hat den Alltag der Menschen auf den Kopf gestellt aber auch in Rekordzeit zu neuen Verhaltens- und Denkweisen geführt: Sie kaufen anders ein, arbeiten und lernen anders, informieren und kommunizieren mit neuen Mitteln. Die Forschungs- und Beratungsagentur Point Blank und die Innovationsagentur Grabarz JMP glauben daher, dass die Krise den Beginn einer neuen Innovations-Ära markiert. " 26 Prozent der deutschen Konsumenten aktiv nach Ablenkung von Covid-19. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Nutzung von Video-Streaming und -Apps in den vergangenen Wochen um 25 Prozent gestiegen ist. Um den Verhaltenstyp "Binge-Capism" zu erreichen, können Marken zum Beispiel kostenlos oder verbilligt Zugang zu Content oder High-Speed-Internet gewähren. Die aktuelle Zeit bietet dazu für viele Marken die einmalige Möglichkeit, das unter anderen Umständen negativ konnotierte Lean-Back-Verhalten positiv anzuerkennen. Die passenden Branchen hierfür sind vor allem Media, Streamingdienste, Telekommunikation, Getränke & Spirituosen, Snacks, Fast Food und Lieferdienste.

Gerade in Corona-Zeiten wird von Marken erwartet, dass sie kommunizieren. Dass dabei die Tonalität stimmen muss, versteht sich von selbst. Rationale Produktbotschaften beispielsweise sind derzeit für die meisten Verbraucher viel weniger relevant als emotionale Markenbotschaften. Wie diese Markenbotschaften konkret aussehen und richtig adressiert werden können, verrät unsere aktuelle Typologie", sagt Peter Petermann, Chief Strategy Officer bei Wavemaker DACH.



Für die Studie haben Wavemaker und die Forschungsunit

[m]SCIENCE aus der Group M im April 2020 insgesamt 1514 deutsche Erwachsene ab 18 Jahren befragt. Die Methode war eine Mischung aus repräsentativer, quantitativer Umfrage und tiefenpsychologischer Analyse. tt

Die bereits genannte Strategie, der Fokus auf das eigene Wohlbefinden in Zeiten der Krise, der 66 Prozent der Befragten zustimmen, nennen die Studienmacher "Ego-Tivity"). Knapp jeder Zweite (45 Prozent) entdeckt in der Krise seinen Solidaritätssinn und engagiert sich für seine Mitmenschen ("New Solidarity"). Rund ein Drittel (33 Prozent) deutet die Pandemie und ihre Folgen als positives Event um ("Eventification"), jeder Vierte (25 Prozent) sucht schließlich größtmögliche Ablenkung und konsumiert dazu täglich große Mengen an Content jedweder Art ("Binge-Capism"). Doch was macht die einzelnen Verhaltenstypen der Konsumenten aus?Der Verhaltenstyp "Ego-Tivity" lautet sich laut den Studienmachern in erster Linie aus der überwiegenden Zuhause-Zeit der Menschen ab. Mit sich oder der Familie allein in den heimischen vier Wändern nutzen die Konsumenten ihre Zeit vermehrt für sich: Sie lernen Musikinstrumente, entdecken alte Hobbies wieder, stellen sich Sinnfragen oder setzen neue Prioritäten. So möchten 43 Prozent der Deutschen künftig gesünder und achtsamer leben.Da 24 Prozent der Befragten zu diesem Zweck Youtube-Tutorials anschauen, bietet es sich für Werbungtreibende etwa an, in diesem Feld Content anzubieten und so für eine positivie Markenwahrnehmung zu sorgen. Laut Wavemaker ist der Verhaltenstyp "Ego-Tivity" besondersBeim Typ "New Solidarity" steht eine neue aktive Solidarität im Mittelpunkt des Handelns in der Krise. Ob virtuell oder im realen Leben - diese Menschen kümmern sich nun vermehrt umeinander. Konkrete Beispiele sind Aktionen wie "Support your Local Business", Spenden und der abendliche Applaus für Ärzte und Pflegekräfte. Dazu passt auch, dassAuch wenn es zunächst einmal widersinnig klingt: Ein Drittel der deutschen Verbraucher inszenieren die Corona-Krise als positives Event, anders formuliert: Sie versuchen, aus der schweren Zeit das Beste zu machen und möglichst viel Spaß zu haben. Beispiele dafür sind etwa die vielen Wohnzimmerkonzerte, Zoom-Partys oder Social-Media-Challenges wieNie war "Bingen" so angesagt wie während des Corona-Lockdowns. Ob nun der Serien-Marathon auf Netflix oder ohne Ende witzige Kurzclips auf TikTok - die deutschen Verbraucher konsumieren in diesen Wochen große Mengen an Bewegtbild-, aber auch News-Content. Insgesamt suchen