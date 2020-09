"Einmal im Monat packen wir alle Konflikte auf den Tisch"

Weitere Vorab-Interviews zu den Digital Marketing Days

Das Berliner Vorzeige-Start-up Einhorn kommt ganz ohne Hierarchien aus, kennt keine Anwesenheitspflichten legt alle Gehälter der mittlerweile 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intern offen. Cordelia Röpers ist dort seit August 2017 Head of Menstruation, zuvor war sie Managerin bei Beiersdorf.Ich denke, unser Erfolgsrezept ist, dass jeder bei Einhorn seinen oder ihren Job so ausfüllen kann, wie er oder sie das möchte. Das ist aber nur eine von vielen Facetten, den eigenen Job bei Einhorn zu definieren.Das trennen wir gar nicht so hart. Einhorn-Umsatz ist Einhorn-Umsatz. Aber die Periodenprodukte machen inzwischen eineinhalb Jahre nach dem Launch 52 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus.Unsere wunderbare New Work Coach Bettina Rollow sagt immer “New Work needs inner work”. Wer wenig äußere Strukturen hat, braucht innere Stabilität. Deshalb haben wir einen Psychotherapeuten, der uns bei Bedarf hilft, innere Klarheit aufzubauen. Im Team arbeiten wir viel mit Feedback und Gewaltfreier Kommunikation. Einmal im Monat packen wir alle Konflikte auf den Tisch. Wer keine starren Strukturen möchte, muss viel reden. Das ist nicht immer unanstrengend, aber sehr bereichernd.Ein Experimentierlabor für Neues Arbeiten und Wirtschaften.Man sollte auf jeden Fall Lust haben, die eigenen Wahrheiten auf den Kopf stellen zu lassen und sich aus der eigenen Komfortzone zu bewegen.Der größte Unterschied besteht sicherlich in der Unternehmensstruktur und daran gekoppelt, in den Zielen der beiden Firmen. Einhorn hat keine Investoren und ist, wie beispielsweise auch Ecosia, Neue Narrative und Soulbottles, eine Purpose Company. Das heißt: Die beiden Gründer haben einen Teil ihrer Anteile an die Purpose Stiftung abgegeben, und das Unternehmen kann nun nicht mehr verkauft oder vererbt werden. Stimmberechtigt sind die Mitarbeitenden im Unternehmen. Die Maximierung von Shareholder Value, die in den meisten Unternehmen Antrieb zum Wachstum ist, nehmen wir so aus der Gleichung. 50 Prozent der Einhorn-Profite werden in nachhaltige Projekte reinvestiert. Das ist unsere Motivation.Natürlich. Ich war etwas naiv zu glauben, dass es im Start-Up ohne Hierarchien keine Politik gibt. Aber die gibt es natürlich auch hier. Vielleicht ist diese Form der Politik sogar noch kniffliger, weil die Gatekeeper nicht als solche benannt sind.Gebt Verantwortung und Entscheidungshoheit ab, kümmert euch um Kommunikation und Gefühle, führt Nachhaltigkeit als elementaren KPI ein.Ob der Kondomverbrauch stieg, oder die Menschen Kondome kauften, weil sie sich einen steigenden Verbrauch erhofften - vermag ich nicht zu sagen. Was für uns aktuell zu beobachten ist, ist, dass Menschen seit Beginn der Coronakrise offenbar noch mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Fairness und transparente Lieferketten legen. Auch unsere Menstruationscup läuft seit Corona noch besser. Wir hoffen, dass dieses gesteigerte Umweltbewusstsein weiter anhält.You know when you know ;-).