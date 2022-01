Der Vorwurf: Google würde durch das Aussperren der Cookies – ein Bestandteil des Privacy-Sandbox-Projekts – "Wettbewerber und ihre Marktpartner von der Verarbeitung kommerziell relevanter Daten ausschließen". Den Unternehmen würde der Zugriff auf legale Datennutzungsmöglichkeiten in unzulässiger Weise verwehrt, obwohl die europäischen Datenschutzgesetze die Verarbeitung wettbewerbsrelevanter Daten mittels Cookies erlauben.

Auf diese Weise versuche Google, als Gatekeeper in die Geschäftsbeziehungen zwischen den Unternehmen und ihren Nutzern einzugreifen. "Das Unternehmen schwingt sich gewissermaßen zum Ersatzgesetzgeber auf, jedoch ohne hierfür legitimiert zu sein", so die Argumentation der Verbände ( Hier finden Sie das Schreiben im Wortlaut ).Besonders problematisch sehen sie die Tatsache, dass Google selbst erhebliche Mengen an Nutzerdaten sammelt, woran sich durch die Cookie-Blockade nichts ändere. Werbungtreibende würden daher von Google immer abhängiger und müssten irgendwannzahlen. Die Verbände weisen darauf hin, dass Chrome mit einem Marktanteil von über 60 Prozent der marktbeherrschende Webbrowser ist. Die Konkurrenten Firefox und Safari blockieren Third-Party-Cookies bereits weitgehend.Der Vorstoß wird von diversen Verbänden unter dem Dach desunterstützt. Dazu gehören unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung (Agof), der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW), die Organisation der Mediaagenturen (OMG), der Markenverband, die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ).