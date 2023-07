Es besteht kein Zweifel: Tracking mittels Cookies im Online-Marketing gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. Deshalb hat audienzz eine revolutionäre Web-Technologie an den Start gebracht, die auf künstlicher Intelligenz basiert: Das Tool „semantIQ“ eröffnet Werbetreibende die Möglichkeit, eine noch effektivere Zielgruppenansprache zu erreichen. Tino Burkhalter hat die Entwicklung und den Launch von semantIQ begleitet. Im Gespräch erläutert Burkhalter, Head Video-Audio & Data bei audienzz und Product Manager von semantIQ, warum AI das Produkt einzigartig macht. Und wie die Privatsphäre der User sichergestellt wird.

Dass Onlinewerbung künftig ohne Third-Party-Cookies auskommen muss, scheint klar. Auch wie man sich für die Post-Cookie-Ära rüstet, wird in der Werbebranche seit geraumer Zeit diskutiert. Contextual Targeting gilt vielen bereits als Lösung. Ist dieses Thema nicht längst ein alter Hut? Nein. Doch klären wir zunächst die Begriffe: Contextual Targeting bezieht sich auf die Platzierung von Anzeigen basierend auf dem Kontext einer Webseite. Es werden Keywords, Themen oder das Nutzerverhalten analysiert, um relevante Anzeigen anzuzeigen. Contextual Intelligence hingegen beschreibt die Fähigkeit, den Kontext zu verstehen und auf Basis dessen, intelligente Entscheidungen zu treffen. Wir setzen dafür aktuelle Web 3.0 Trends wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Datenanalysen ein.

Wie genau wird künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise Artificial Intelligence (AI) im Bereich des Contextual Advertising bei semanIQ eingesetzt? Und welche Rolle spielt sie bei der Optimierung von Anzeigen-Platzierungen?

Für die Optimierung von Anzeigen-Platzierungen spielt künstliche Intelligenz im Bereich von Contextual Advertising eine zentrale Rolle. Wir haben konkret drei Anwendungsmöglichkeiten für unser Produkt gefunden:

Erstens: im Rahmen der Kontextanalyse: Wir nutzen eine Schnittstelle zu OpenAI, um den Zusammenhang der Wörter eines gesamten Artikels zu analysieren und identifizieren so relevante Themen und Keywords des Umfelds. Basierend auf dieser Analyse werden die Anzeigen, die am besten zum Inhalt passen, gefiltert und in einer kontextuell passenden Umgebung platziert.