„Die tollen Reaktionen im letzten Jahr haben gezeigt, dass Penny als Versorger der Nachbarschaft wunderbar ins Format passt.“ Marcus Haus Teilen

Die Partnerschaft feierte 2019 ihre Premiere und war für den Discounter nicht ohne Risiko. Schließlich gilt "Promi Big Brother" nicht unbedingt als qualitativ hochwertiges Medienumfeld. Negative Abstrahleffekte auf die Marke Penny waren also durchaus vorstellbar. Doch für Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing bei Penny, hat sich das Risiko bezahlt gemacht. Er wertet die Programmintegration als Erfolg: "Die tollen Reaktionen im letzten Jahr haben gezeigt, dass Penny als Versorger der Nachbarschaft wunderbar ins Format passt. Diese Partnerschaft wollen wir weiter ausbauen."Allerdings musste der Auftritt auch dem Motto der aktuellen Staffel angepasst werden. In der achten Staffel übernimmt der integrierte Kleinmarkt entsprechend dem Staffel-Motto "Märchenland" die Rolle des Knusperhäuschens im Märchenwald von "Promi Big Brother". Wie schon im Vorjahr müssen sich die Bewohner ihr Budget erspielen, um dann imPenny Markt ihre Lebensmittel einkaufen zu können.Für Konzept und Umsetzung des Product-Placements zeichnet erneut die SevenOne AdFactory verantwortlich. Für Tom Schwarz, Geschäftsführer SevenOne Adfactory, ist die Partnerschaft mit dem Discounter ein Vorführprojekt: "Einkaufen als Show-Highlight. Kaum ein Placement hat sich so sehr in die Herzen unserer Zuschauer ‚gespielt‘ wie die Penny-Einkaufs-Challenge im letzten Jahr."Neben dem Product-Placement umfasst die Kampagne auch in diesem Jahr "Cut-Ins", die täglich verschiedene Produkte aus der Penny-Aktionswoche mit Bezug auf das diesjährige Staffelmotto "Märchenland" bewerben.Um die Partnerschaft auch an den eigenen PoS zu bringen, hat Penny zudem das Lizenzrecht erworben, um die "Promi Big Brother"-Stimme in den Märkten einzusetzen. Die Stimme von Big Brother wird im Original über den Zeitraum der Sendung – also drei Wochen – im Instore Radio aller Penny-Märkte gespielt und verschiedene Highlight-Angebote in "Promi Big Brother"-Manier präsentieren. cam