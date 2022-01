Ausgespielt werden die Videos auf Facebook, Instagram sowie Youtube. Zudem werden die Inhalte über Medienkooperationen mit Sportportalen wie kicker.de beworben. Nach dem Turnier soll allerdings nicht Schluss sein: Lidl, bereits seit 2016 Partner des DHB, will die Plattform das ganze Jahr über weiter nutzen und mit Inhalten bespielen.Zu der Partnerschaft mit dem Deutschen Handball Bund gehört auch die Logopräsenz auf der rechten Schulter der Nationalspieler. Zudem ist das Unternehmen in seiner Eigenschaft als Partner der European Handball Federation auch beispielsweise mit Bandenwerbung bei der Europameisterschaft präsent.

Das bedeutet in den kommenden zweieinhalb Wochen jede Menge TV-Präsenz für den Discounter: Die Spiele der deutschen Mannschaft, die am 14. Januar in das Turnier startet, werden abwechselnd bei ARD und ZDF live im TV sowie im Internet übertragen. Alle Spiele sind kostenpflichtig bei sportdeiutschland.rv zu sehen. Außerdem zeigt Eurosport insgesamt 18 Partien ohne deutsche Beteiligung. ire