Doch wer jetzt denkt, dass es bei dem Programm vor allem darum geht, junge Leute in die Agenturbranche zu locken und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, liegt falsch. "Unsere NextGen-Initiative richtet sich per se an junge Menschen und hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht, den Fachkräftemangel hierzulande zu lösen – das ist ein demografisches und gesamtgesellschaftliches Problem", ordnet Regina Karnapp, Geschäftsführerin des CMF, ein. Viel eher ziele das Programm darauf ab, die, die schon da seien, auch zu halten. Schließlich sei der stetige Wechsel der Agenturen sowie die Abwanderung in andere Branchen ein weiteres großes Problem. "Bei GROW geht es darum, dem vorzubeugen und den Young Talents das Gefühl zu geben, dass sie weiterkommen und sich darüber hinaus aufgehoben fühlen in der Branche", betont Karnapp.Bewerben kann man sich über die eigene Landingpage , die auf der Homepage des Content Marketing Forums eingebettet ist. Darüber kann man per Mail in Kontakt mit den Programm-Verantwortlichen treten, sich kurz vorstellen und sich für das Programm bewerben. Darüber hinaus kann man die Beteiligten auch über den LinkedIn-Account des CMF erreichen. Los geht es mit dem Programm im ersten Quartal 2023. Im Rahmen eines eintägigen Kick-off-Events werden alle Mentoren und Mentees eingeladen, um sich persönlich kennenzulernen. mad