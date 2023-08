150 Jahre Jeans

So feiert Levi's den 150. Geburtstag der ikonischen 501

Sie ist ohne Zweifel das wichtigste Kleidungsstück in der Historie der US-amerikanischen Mode: die 501 von Levi's. In diesem Jahr wird das Modell stolze 150 Jahre alt - ein Grund für das Label, die einstige Arbeitshose ganz groß in Szene zu setzen …