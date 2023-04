Die Commerce-Advertising-Branche blickt frohen Mutes auf das angebrochene zweite Jahresquartal - dank einer guten Bilanz im Q1

Die E-Commerce-Marketing-Plattform Mrge befragt jedes Quartal international agierende Publisher, Advertiser und Netzwerke aus dem Bereich Commerce Advertising zu ihren wichtigsten Themen. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 überraschen in einigen Aspekten.

Für die Branchenumfrage "State of Commerce Advertising" hat Mrge zwischen dem 28. Februar und 19. März insgesamt 49 Führungspersonen weltweit nach ihrer Einschätzung des abgelaufenen Quartals und ihren Erwartungen an die kommenden Monate gefragt.

Im Unterschied zum üblicherweise verkaufsstarken Jahresendquartal gilt das folgende erste Quartal im neuen Jahr für die Werbebranche als das schwierigste. Dem Report "State of Commerce Advertising" zufolge zeigen sich zusammengenommen dennoch rund 84 Prozent der international befragten Branchenexpertinnen und -experten zufrieden, sehr zufrieden oder neutral mit dem ersten Quartal 2023.Interessanterweise sind die Umsätze verglichen mit dem Q4/2022 allerdings bei nur 26,2 Prozent der Befragten gestiegen, in Q4/2022 fiel dieser Wert mit 66 Prozent deutlich höher aus. Bei zusammengerechnet 67,2 Prozent sind die Umsätze in Q1/2023 immerhin nicht zurückgegangen.