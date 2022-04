Gegen den Touristik-Branchenriesen TUI kommt niemand an. 80 Prozent der Umfrageteilnehmenden ist die Marke ein Begriff. Doch schon auf Platz zwei findet sich der Anfang der 1960er Jahre gegründete Veranstalter Neckermann Reisen, den 70 Prozent der Deutschen laut der repräsentativen Umfrage kennen. Ganz knapp dahinter folgt Alltours mit 69 Prozent Bekanntheit.



© Yougov

Anlass für die Erhebung war die Tatsache, dass bei Neckermann Reisen ab morgen wieder Urlaube für die kommende Sommersaison gebucht werden können. Rund 1000 Hotels in Spanien, Griechenland, der Türkei und Ägypten sollen im Portfolio stehen, schrittweise ergänzt durch Pauschalreisen in weitere Destinationen."Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, wie stark Neckermann immer noch in der deutschen Gesellschaft verankert ist, und das, obwohl in den vergangenen Jahren keinerlei Marketing für die Marke betrieben wurde", sagt Michael Nickel, Direktor von Neckermann Reisen.