Beate Uhse Model und Transgenderaktivistin Pari Roehi macht sich für Beate Uhse Stark.

Nach der Einleitung des Insolvenzverfahrens in Eigenregie vor drei Jahren war es still geworden um Beate Uhse - jetzt ist die Erotikmarke bereit für ein Comeback: Im Rahmen des diesjährigen Weltfrauentags geht sie mit einem komplett überarbeiteten, modernisierten Markenauftritt unter dem Kampagnenmotto "Freiheit für die Liebe" an den Start. Dass sie sich dabei intensiv mit dem herrschenden Zeitgeist auseinandergesetzt hat, beweisen die drei Frauen, die sich Beate Uhse als Markengesichter und Unterstützerinnen geholt hat: Journalistin und Fernsehmoderatorin Paula Lambert, die Influencerin und Podcasterin Maria „Masha“ Astor sowie Model und Transaktivistin Pari Roehi.