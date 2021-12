Die Idee dafür ist vor gerade mal zehn Tagen spontan bei der Berliner Agentur entstanden und nahm binnen weniger Tage rasant Fahrt auf: Gemeinsam rufen große deutsche Unternehmen und Marken zum Impfen auf und ändern dafür am 7. Dezember alle gleichzeitig ihre bekannten Claims. 150 bekannte Organisationen und Konzerne sind diesem Aufruf spontan gefolgt - vonA wie Aktion Mensch ("Fürs WIR geimpft") über M wie Mercedes ("Das Impfen oder nichts") bis hin zu V wie Vodafone ("Together we impf"). © Antoni Diese und weitere Unternehmen und Marken wollen zusammen ein starkes Zeichen fürs Impfen setzen Ursprünglich hatte Antoni nur eine kleine Social-Media-Aktion geplant und wollte die Claims der Marken in Eigenregie ändern. Agenturkundevon Mercedes-Benz gab den Anstoß, das Ganze größer zu denken und die Unternehmen von Anfang an mit ins Boot zu holen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, berichtet, Managing Partner von Antoni. Es habe eine regelrechte Explosion in der Marketingbranche gegeben. Binnen drei Tagen waren mehr als 150 Unternehmen mit an Bord. "

#ZusammenGegenCorona: Die besten Motive mit veränderten Claims

„Ich freue mich über alle, die dabei sind, mithelfen, ihre Stimme dafür erheben und die Kampagne #ZusammenGegenCorona unterstützen. Das ist ein herausragendes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und Eigeninitiative. “ Olaf Scholz Teilen

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt die Kampagne von Antoni und nimmt sogar Stellung dazu

#ZusammenGegenCorona: Der Film zur Kampagne

Dörrenbächer und Agenturgründer Tonio Kröger sind die treibenden Köpfe hinter der Aktion. Ihnen ist es binnen kürzester Zeit gelungen, ein hochkarätiges Aktionsteam zusammenzutrommeln. Neben Sijanta sind außerdem dabei:

Sven Dörrenbächer, Managing Partner von Antoni, ist einer der treibenden Köpfe der Impfkampagne





