Jung von Matt

Zwei Riesen-Frauen begegnen sich in dem skurrilen Werbefilm in der Großstadt.

Mit riesengroßen Frauen und bunten Schuhen – so starten Deichmann und die Hamburger Kreativagentur Jung von Matt/Saga in der neuen Kampagne des Schuhhändler nach einem langen Winter in die wärmere Saison.

Der neue Werbespot der Agentur Jung von Matt/Saga für Deichmann ist vor allem eins: bunt. Der Werbefilm ist bereits die zweite Kooperation zwischen der Kreativagentur und Europas größtem Schuhhändler. "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Saga fortzusetzen und an die erfolgreiche Vorgängerkampagne anzuknüpfen", so Sabine Zantis, Chief Marketing Officer bei Deichmann.







Der neue Spot erinnert an das nahende Erwachen des Frühlings. Mit knallbunten Farben und übernatürlich großen Models wirkt dieser zwar überzeichnet, aber auch erfrischend und lebensbejahend. Hinzu kommen Frauen, die vom Himmel fallen, wie zu einer Neuinterpretation des Weather-Girls-Hits "It's Raining Men". Die Kampagne soll laut Jung von Matt/Saga besonders die Attribute Femininität, Mut und Selbstbewusstsein repräsentieren. Mit dem Slogan "Liebe den Schuh und den Preis" setzt der Essener Schuhhändler die gemeinsam konzipierte Kampagne für die Saison Herbst/ Winter 2022 fort, in der der Fokus auf dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis von Deichmann liegt.