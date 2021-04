© Coca-Cola Michael Willeke, Marketingchef Coca-Cola DACH

Die Corona-Pandemie ist noch mitten in ihrer dritten Welle, doch Coca-Cola beginnt schon, die Lehren aus dem vergangenen Jahr für die Marke umzusetzen und strukturiert den Konzern um. In der neu gebildeten Geschäftseinheit "Europa" kommt Michaal Willeke, bisher Marketingchef in Deutschland, eine neue strategische Rolle zu. Sein neuer Geschäftsbereich "Integrated Marketing Experiences" soll die Kommunikationsstrategie der Marke nachhaltig verändern. Für Willeke ist es die Rückkehr in ein vertrautes Themenfeld.