Dirk Wandersee

Ein Start-up aus Heidelberg konnte die erste Ausgabe des JvM Start-up Brand Camps für sich entscheiden.

Am Donnerstagabend ging das dreitägige Start-up Brand Camp von JvM/Start zu Ende. Neben jeder Menge Input rund um Markenentwicklung und -positionierung konnte auch eines der fünf Start-ups den umfangreichen Sonderpreis abräumen.

Teilen

Ein exklusiv von Jung von Matt/Start für das Jungunternehmen entwickeltes Kreativ-Konzept, eine in Berlin und Hamburg laufende, digitale Out-of-Home-Kampagne von WallDecaux und kostenlose Markforschung über die Appinio-Plattform: Der Sonderpreis, den die am Brand Camp teilgenommenen Start-ups gewinnen können, besteht aus einem prall geschnürten Marketing-Paket. Dieses kann für die noch jungen Brands deutlich mehr Sichtbarkeit am Markt und einen positiven Impact hinsichtlich Wachstumschancen bedeuten.





Am Donnerstagabend wurde das, was die Gründerinnen und Gründer in den drei Tagen Brand Camp als Konzept erarbeitet hatten, vor einer Experten-Jury in der JvM-eigenen Troya-Bar präsentiert und anschließend bewertet. Herausgekommen sind spannende Pitches von den 5 Start-ups: Nextx, Moolito, Am Donnerstagabend wurde das, was die Gründerinnen und Gründer in den drei Tagen Brand Camp als Konzept erarbeitet hatten, vor einer Experten-Jury in der JvM-eigenen Troya-Bar präsentiert und anschließend bewertet. Herausgekommen sind spannende Pitches von den 5 Start-ups: Guidable Bluu Seafood und Cyclio

And the winner is...? Die Jury am meisten von sich und seinem Konzept überzeugen konnte schlussendlich Nextx. Die beiden Heidelberger Gründer hinter der Recruiting-App für Schulabsolventinnen und -absolventen konnten ihren Sieg zunächst nicht ganz glauben. "Es waren wahnsinnig tolle Teams dabei und jeder von ihnen hätte es verdient. Am Ende sind wir aber stolz, dass es bei uns geklappt hat. Die letzten drei Tage waren wertvoll für uns - unabhängig davon, dass wir jetzt mit einem tollen Preis-Paket nach Hause fahren", so der 24-jährige COO Dan Seiler.



Der Gewinn komme für ihn zur richtigen Zeit, denn Nextx habe im letzten Jahr sehr viel Zeit mit der Produktentwicklung verbracht und sich darauf fokussiert, ein Produkt zu bauen, das gut auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern passe. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Marke auseinanderzusetzen," ist er sich sicher. Das, was jetzt folge, sei eine wahnsinnig intensive und interessante Zeit.

And the winner is...? Die Jury am meisten von sich und seinem Konzept überzeugen konnte schlussendlich Nextx. Die beiden Heidelberger Gründer hinter der Recruiting-App für Schulabsolventinnen und -absolventen konnten ihren Sieg zunächst nicht ganz glauben. "Es waren wahnsinnig tolle Teams dabei und jeder von ihnen hätte es verdient. Am Ende sind wir aber stolz, dass es bei uns geklappt hat. Die letzten drei Tage waren wertvoll für uns - unabhängig davon, dass wir jetzt mit einem tollen Preis-Paket nach Hause fahren", so der 24-jährige COO Dan Seiler.Der Gewinn komme für ihn zur richtigen Zeit, denn Nextx habe im letzten Jahr sehr viel Zeit mit der Produktentwicklung verbracht und sich darauf fokussiert, ein Produkt zu bauen, das gut auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern passe. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Marke auseinanderzusetzen," ist er sich sicher. Das, was jetzt folge, sei eine wahnsinnig intensive und interessante Zeit.