Doja Cat entwirft Car-Wrap für den BMW iX

In gut zwei Wochen beginnt in den USA das legendäre Coachella Valley Music & Arts Festival. Mittendrin ist erneut die BMW Group. Der Münchner Edelautobauer gastiert zum vierten Mal in Folge auf dem Event, das in der südkalifornischen Wüste von Indio in der Nähe von Palm Springs stattfindet. Für Aufsehen dürften dabei nicht nur der vollelektrische BMW iX und i4 sorgen, sondern vor allem die Zusammenarbeit mit Grammy-Preisträgerin Doja Cat und weiteren Influencern.