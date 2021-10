Was das Publikum wohl am meisten erstaunt haben dürfte, ist die Abgeklärtheit des Panels beim aktuell wieder einmal heiß debattierten Thema Social Media. Die aktuellen Enthüllungen zu den internen Praktiken bei Facebook verlockte niemand zu plakativen Kampfansagen in Richtung der digitalen Plattformen. Karsten Kühn, Marketing-Vorstand bei Hornbach: "Wir wollen dort sein, wo unsere Kunden sind. Aber mein Ziel ist es nicht, unsere Kunden möglichst lange bei Facebook zu beschäftigen. Das ist nur im Interesse von Facebook."Für Uwe Storch, Head of Media Ferrero, geht das aktuelle Facebook-Bashing sogar grundsätzlich in die falsche Richtung: "Dabei wird immer diskutiert, was Hate Speech anrichtet. Aber die positive Leistung von Social Media während des Corona-Lockdowns wird komplett ignoriert." Für Storch eine Frage der Verhältnismäßigkeit: