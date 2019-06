Für seine Studie hat McKinsey in der Zeit von Februar bis Mai 2019 mehr als 200 Führungskräfte globaler Konzerne aus dem sogenannten C-Level, also auf Geschäftsführungsebene, dazu befragt, wie sie die Rolle des Chief Marketing Officers einschätzen - und inwiefern dieser zur Wachstumssteigerung des Unternehmens beiträgt. Mit weiteren gut 60 Top-Entscheidern wurden ausführliche Tiefeninterviews geführt.Die gute Nachricht für die CMOs: Beim Big Boss haben sie in der Regel einen Stein im Brett. Satte 83 Prozent der befragten CEOs sind davon überzeugt, dass das Marketing ein wesentlicher Wachstumstreiber sein kann.Zumindest in der Theorie. Denn die Studie zeigt auch, dass die CMOs ein Problem haben. Zum einen sind die befragten CEOs offenbar der Ansicht, dass das Marketing sein Potenzial nicht so ganz ausschöpft. Immerhin 23 Prozent der befragten Konzernchefs glauben, dass ihre Marketing-Organisation beim Thema Wachstum nicht liefert.Zum anderen beurteilen längst nicht alle Führungskräfte die Rolle des CMO so positiv wie die Konzernchefs. Das gilt vor allem für die Finanzchefs. Lediglich 50 Prozent der befragten CFOs finden, dass ihre Marketingkollegen den in sie gesetzten Wachstumserwartungen auch gerecht werden. Und: 40 Prozent sind der Ansicht, dass eine Kürzung der Marketinginvestitionen in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise kein Tabu sein darf.McKinsey hat im Rahmen seiner Studie konkrete Vorschläge herausgearbeitet, wie CMOs mit diesen Herausforderungen umgehen sollten. Aus Sicht des Unternehmensberatung ist es essentiell, dass CMOs ihre Rolle in der Chefetage als "Unifier" interpretieren. Heißt: CMOs sollten sich darauf konzentrieren, die Bedeutung des Marketings besser zu erklären und auf diese Weise die Skeptiker in der Führungsetage auf ihre Seite zu ziehen.Ziel müsse es sein, tiefe, produktive Beziehungen innerhalb der Chefetage aufzubauen. Nur auf diese Weise sei es möglich, den Einfluss des Marketings im Unternehmen deutlich zu steigern. Glaubt man Kinsey, dann lohnt sich der Aufwand. Laut Studie haben wachstumsstarke Unternehmen mit siebemmal höherer Wahrscheinlichkeit einen CMO, der sich als Unifier begreift. mas