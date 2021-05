Susan Schramm wird für ihre Marketingleistung zur CMO of the Year 2020 gewählt

© McDonald's CMO of the Year: Susan Schramm von McDonald's

Susan Schramm von McDonald’s Deutschland wird von einer 20-köpfigen Jury mit dem Titel "CMO of the Year" für das Jahr 2020 geehrt. Ursprünglich sollte sie diese Auszeichnung schon im September 2020 erhalten, aber Corona-bedingt musste die Verleihung verschoben werden. Schramm setzte sich in dieser Wahl unter sieben Top-CMOs durch, die in einer Onlinebefragung nominiert und anschließend bewertet wurden. Die Jury waren in ihrer Entscheidung besonders von der Leistung der McDonal's-CMO während der Corona-Krise beeindruckt.