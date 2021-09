CMO of the Year-Gewinnern Antje von Dewitz

© Vaude Antje von Dewitz hat Vaude als Marke authentisch geprägt

Antje von Dewitz ist CMO of the Year 2021. Die Chefin von Vaude hat bei dem Tettnanger Familienunternehmen Nachhaltigkeit zum Kern der Outdoor-Marke gemacht. Warum Haltung wichtig ist, Zielkonflikte normal sind und was sie antreibt, verrät Antje von Dewitz im exklusiven Siegerin-Interview.