© Serviceplan Wer erhält die begehrte Trophäe in 2021?

Am 29. September wird in München die oder der CMO of the Year gekürt. Der Award wird in diesem Jahr zum achten Mal verliehen und ist der traditionelle Höhepunkt des Innovationstages der Serviceplan-Gruppe. Nach einem Jahr Corona-Pause soll die Preisträger-Gala wieder live stattfinden, sofern es die behördlichen Auflagen zulassen. Insgesamt stehen zehn Kandidaten für den CMO of the Year-Award 2021 zur Wahl. Wer alles dabei ist, erfahren Sie hier.