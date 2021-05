Wie sich das Gremium hinter dem "CMO of the Year" in der Pandemie neu erfunden hat

CMO of the Year Council

© imago images / Westend61 Das CMO of the Year Council wird in der Pandemie zur virtuellen Community

Das "CMO of the Year" Council hatte in den vergangenen Monaten einiges vor. Regelmäßige Treffen der Mitglieder, Kooperationen mit Events beispielsweise. Doch viele Ideen haben die Schublade nie verlassen - wegen Corona. Wie die globale Pandemie das Herz des "CMO of the Year" Award zwang, seinen Rhythmus und seine Formate zu verändern.