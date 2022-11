© Serviceplan Group Das CMO-Barometer von Serviceplan verrät, mit welchen Erwartungen Marektingentscheidende in das kommende Jahr gehen.

Welche Themen werden im kommenden Jahr das Marketing prägen? Auf diese Frage gibt ganz aktuell das CMO-Barometer der Serviceplan Group Auskunft. Zum vierten Mal lässt die Münchner Agenturgruppe auf 34 Seiten tief in die Gedankenwelt der Marketing-Menschen in der DACH-Region und darüber hinausblicken. Nachhaltigkeit spielt in den Strategien für das kommende Jahr eine große Rolle - und der Mensch. Ein Blick in die Daten.