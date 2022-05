Duft sei Dank – was passiert, wenn Print-Mailings in die Nase steigen

Höherwertige Gutscheine kurbeln den Umsatz sogar in mehrfacher Hinsicht an: Zum einen erzielen diese Gutscheine im Durchschnitt eine um 61 Prozent höhere Conversion Rate als niedrige Coupons. Zum anderen führen höhere Rabatt- oder Gutscheinwerte auch zu höheren Warenkorb-Umsätzen. Laut der Studie landet bei hohen Gutscheinen 28 Prozent mehr im Warenkorb als bei niedrigen Gutscheinwerten.



Dabei wurde in der Studie auch untersucht, welche Gutscheinarten die Kunden favorisieren. Dafür wurden zwei Testszenarien aufgesetzt: In Test 1 testeten die beteiligten Online-Shops Gutscheinangebote mit Rabattwerten in Euro gegen solche mit Prozentangaben. Im Test 2 testeten die Online-Händler verschiedene Gutscheinwerte gegeneinander.Dabei zeigte sich: Kunden greifen offenbar lieber zu Prozent-Gutscheinen. In Test 1 schnitten die Prozent-Gutscheine mit einer durchschnittlich 23 Prozent höheren Conversion Rate ab. Die getesteten Euro- und Prozent-Gutscheine waren in ihren Werten direkt miteinander vergleichbar. Die Höhe des Gutscheinangebots ist neben der Kundenselektion der stärkste Hebel für die Werbewirkung. Hohe Gutscheinwerte erzielen dank der höheren Conversion Rate und des größeren Warenkorbs einen Return on Advertising Spend von 1004 Prozent.