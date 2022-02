© Clubhouse Maya Watson ist als globale CMO bei Clubhouse noch nicht ganz ein Jahr an Bord

Clubhouse ist noch da – aber anders, sagt Maya Watosn, Head of Global Marketing bei der Social-Audio-Plattform. Neue Features und der Fokus auf Creator prägen jetzt die App, die vor einem Jahr so hohe Wellen schlug. So hat sich Clubhouse inzwischen von mehreren seiner USPs gelöst - nämlich der Exklusivität seiner Nutzerschaft und den nur einmalig erlebbaren Live Sessions. Was sich noch alles verändert hat und wie sie Markenverantwortliche (wieder) für die App begeistern will, erzählt Watson im Interview mit HORIZONT. Sie selbst kam im März 2021 von Netflix zu Clubhouse.