Clausthaler Gartenfreuden

Nachdem Clausthaler bereits im vergangenen Jahr zum 40-jährigen Bestehen mit einem neuen Markenauftritt inklusive verändertem Logo und erneuerter Produktgestaltung sowie einer bundesweiten TV-Kampagne an den Start gegangen war, folgt nun ein weiterer Teil der Reinszenierung: Der Spot "Clausthaler Gartenfreuden" macht sommerliche Unbeschwertheit zum Aufhänger für seine Werbebotschaft.Mit beschwingter Musik untermalt, zeigt der 20-Sekünder aus der Perspektive seines Protganisten einen sommerlichen Gartentag, bei dem der Clausthaler-Trinker in bester Laune verschiedenen Aktivitäten nachgeht: Mal schneidet er die Hecke, dann wässert er die Pflanzen - und seine Frau gleich mit - oder liegt entspannt in der Hängematte."In einem heißumkämpften Markt ist es uns gelungen, Clausthaler eigenständig zu positionieren, als alkoholfreies Bier für entspannte Aktivität im Garten. Diese Genusssituation hat Clausthaler als Erstes für sich gepachtet", sagt Marketingleiter Marco Domogalski. Ogilvy Kreativdirektor Lars Huvart ergänzt: "Wir haben genau die unbeschwerte Stimmung eingefangen, für die Clausthaler in Zukunft stehen soll."Innerhalb der Radeberger Gruppe, zu der Clausthaler zählt, wird die Kampagne verantwortet von(Marketing Direktor),(Marketingleiter) und(Brand Manager). Für die Kreation seitenszeichnen neben Kreativdirektorauch(Konzept/Art),(Konzept/Copy),(Planning),(Beratung) und(Produktion/Art Buying) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie vonin Kapstadt. hmb