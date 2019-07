Das offizielle Statement zu Zitrön

Ob Citroën vorher geahnt hat, welche Welle die angebliche Umbenennung in Zitrön auslösen würde? Einiges spricht dagegen. Nach Informationen von HORIZONT Online hätte der Spaß eigentlich länger dauern, die große Auflösung erst Ende dieser Woche folgen sollen. Doch angesichts der Reaktionen, von denen offenbar auch einige Teil der Kampagne waren, sah der Autobauer wohl keine Möglichkeit mehr, das Spiel weiterzuspielen."Zitrön. Was für eine hirnverbrannte Scheiße!", lautete einer von unendlich vielen Kommentaren, mit denen sich das Social-Media-Team des Autobauers nach eigenen Angaben konfrontiert sah. "Ernsthaft? Erst die Hydropneumatik, jetzt der Name. Geht´s noch?", lautete ein anderer. Deutschlandchef Wolfgang Schlimme berichtet in dem Video, das Citroën derzeit über seine Social-Kanäle verbreitet, noch von weiteren Kommentaren, gesteht am Ende aber ein. "Ja, das war ein Witz."Und zwar einer, der durchaus zu der Marke und zum Markenversprechen "Inspired by you" passe. Denn immerhin hat der Autobauer vorgegeben, seinen Namen nur deshalb zu ändern, weil die Deutschen so ihre Probleme mit der Aussprache des französischen Markennamens haben. Mit der Aktion habe der Autobauer daher auch zeigen wollen, dass der "Kunde bei Citroën immer im Mittelpunkt" stehe, betont Schlimme, der am Ende des Videos nochmal erklärt, wie genau man den Namen Citroën korrekt ausspricht.Die Kunden dürfen sich auf weitere Belehrungen seitens des Autobauers freuen. In der kommenden Woche startet die nächste Phase der von Havas in Düsseldorf kreierten Kampagne. Geplant sind unter anderem ein Gewinnspiel und ein Aussprachewettbewerb. Wer danach immer noch "Zitrön" oder "Zitröng" sagt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. mas