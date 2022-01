Seit 25 Jahren arbeitet Nicolas Luttringer für die Marke Citroën auf verschiedenen Positionen im Marketing, Vertrieb und Produktmanagement. Seit 2018 ist er für das Marketing des französischen Autobauers in China verantwortlich. Ab dem kommenden Monat wird er nun CMO in Deutschland. Luttringer, der fließend Deutsch spricht, kennt den Markt schon aus seiner Vergangenheit. Von September 2015 bis Januar 2017 betreute er von der Pariser Zentrale aus als Marketing Communication Manager die DACH-Region. Der Absolvent des Pariser ISG – Institut Superier de Gestion – war vor seinem Start bei Citroën als Unternehmensberater tätig.

Mit seinem Antritt will die Stellantis-Tochter hierzulande neue Impulse setzen. "Gemeinsam mit ihm wollen wir den Markenauftritt von Citroën in Deutschland weiter stärken, innovative Kampagnen starten und unsere Elektrifizierungsoffensive weiter vorantreiben", sagt Citroën-DeutschlandchefGrégory Fiorio, der den CMO-Posten in Deutschland seit Anfang 2018 bekleidete, bricht dagegen zu neuen Ufern auf. Er übernimmt eine neue Position innerhalb des Stellantis-Konzerns. mir