Die verzerrten Gesichter wirken beängstigend statt freundlich

Verzerrte Gesichter, deformierte Körper, verstörendes Voice-over: Der neue Werbespot der Hotelkette CitizenM ist ein wahrer Albtraum. Doch mit dem Commercial, das eher wie ein Horrorfilm wirkt, wollen die Macher die Message senden, dass KI den Menschen nicht ersetzen kann - vor allem nicht in Hotels.

Der Titel des Werbespots - "Hotel Delight" - soll eigentlich die Vorzüge der Einrichtungen hervorheben. Stattdessen erinnert der Werbespot an einen Horrorfilmverzerrte Gesichter und unpassende Sätze wie "Feast a Buffet for your Stomachs" (auf Deutsch übersetzt: "Schlemmt ein Buffet für eure Mägen") tragen dazu bei, dass Zuschauende eher abgeschreckt werden, als einen positiven Eindruck von den Hotels zu bekommen.Besonders verstörend sind die Bilder von ertrinkenden Menschen und einem Koch mit einer Stichflamme im Gesicht. Das Antlitz der computergenerierten Menschen in dem Werbefilm wirkt unscharf und deformiert. Mit der Kampagne zeigen CitizenM und Kessels Kramer, dass menschliche Kreativität und Genauigkeit im Marketing nach wie vor unersetzlich sind. Auf dem Instagram-Account des Unternehmens heißt es dazu: "In a world full of bots, be a human" (auf Deutsch: "Sei in einer Welt voller Bots ein Mensch").