Passend zu seinem exzentrischen Image verkörpert Till Lindemann für GGPoker gleich mehrere spezielle Charaktere

Beim Pokern gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Wie diffizil dieser innere Kampf sein kann, zeigt GGPoker in seiner kunstvollen ersten Werbekampagne mit einem prominenten deutschen Musiker in der Hauptrolle.

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann schlüpft gerne in verschiedenste Rollen. Das zeigte sich in den vergangenen beiden Jahren unter anderem bei zwei Kampagnen für LikeMeat, in denen er Pop-Art-Künstler Andy Warhol und Modezar Karl Lagerfeld verkörperte. In seiner neuesten Werbefilm-Präsenz haben die Charaktere, die Lindemann darstellt, allerdings eine sehr viel persönlichere Note.





Denn in einem fast vierminütigen Kampagnenfilm für die Glücksspiel-Plattform GGPoker spielt der Musiker diesmal gleich fünf verschiedene Facetten seiner selbst, die alle gegeneinander kämpfen. Das Setting hierfür ist eine episch inszenierte Poker-Partie ergänzt durch Sequenzen mit diversen Blockbuster-Anleihen, unter anderem bei "American Beauty", "The Cube" und "A Beautiful Mind". Untermalt wird das Ganze von einem Gedicht, das Lindemann per Voice Over vorträgt und extra für den Spot geschrieben hat - alles versehen mit einer guten Portion Exzentrik. Bei der aufwändigen Kreation handelt es sich um die Werbepremiere von GGPoker. Die Poker-App nimmt die Lizensierung ihres eigenen Glücksspiel-Angebots als Anlass für diese erste großen Kampagne. Dabei soll die Botschaft transportiert werden, dass Poker nicht allein vom Glück abhängt, sondern vielmehr von Taktik und Nervenstärke.



Als Kreativagentur zeichnet Hello White Parrot verantwortlich. Die Regie oblag Specter Berlin, der bereits Musikvideos für Bushido, Sido und auch Lindemanns Band Rammstein umsetzte. Die Produktion übernahm Before 9 Productions, die Co-Produktion Umlautfilms.

"Poker ist ein Spiel, bei dem man enorm viel fürs Leben lernt. Wer pokert, stärkt seine Persönlichkeit und kann andere Menschen besser lesen und verstehen. Wir freuen uns, dass wir mit Till Lindemann einen so starken und faszinierenden Protagonisten gefunden haben, der seine ganz eigene Interpretation dieser Fähigkeiten mit einbringt", sagt Sven Stiel, der als Marketing Director des GGPoker-Mutterkonzern NSUS Deutschland das Projekt auf Kundenseite verantwortet. "Zudem ist die Leistung von Specter Berlin weit über das erhoffte Maß hinaus gegangen, so dass letztlich alle Beteiligten mit dem Ergebnis sehr glücklich sind", ergänzt er.



"Wie bei einer guten Poker-Partie sind bei diesem Projekt genau die richtigen Faktoren zusammengekommen: außergewöhnliche Charaktere, die richtigen Karten und die nötige Portion Glück", sagt Florian Pagel, Geschäftsführer der Kreativagentur Hello White Parrot, Hamburg.



